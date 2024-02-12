Депутат Занко заявила, что мероприятия на улице в Ленобласти отменили до 1 мая

Депутат Госдумы Ольга Занко в эфире НСН выразила надежду на то, что в Ленинградской области в 9 мая снимут запрет на проведение мероприятий на улице.

Депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Занко заявила НСН, что проведение публичных мероприятий на территории региона ограничили до 1 мая 2024 года.

Все мероприятия на улице запретили в Ленобласти из-за угрозы боевых дронов

«Безопасность людей превыше всего. Действительно, введен режим ограничений на проведение публичных мероприятий вне помещений до 1 мая из-за опасности прилета беспилотников. Думаю, что все запланированные уличные мероприятия этого периода, по возможности, будут перенесены в помещения», - сказала Занко.

Она выразила надежду, что ограничения получится снять к 9 мая.

«И, конечно, мы все надеемся, что ограничения будут сняты к 9 мая. Ведь День Победы - это важный праздник для нашего региона. Каждая семья помнит и чтит своих родных Героев, а этот год - 80-летие полного снятия Блокады Ленинграда и освобождение Ленинградской земли», - отметила депутат.

До этого Оперативный штаб Ленобласти ввёл до 1 мая запрет на проведение митингов и других мероприятий протестного характера. Такое решение объяснили угрозами терактов и провокаций, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗапретБеспилотникиПраздникЛенинградская Область

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