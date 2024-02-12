Депутат Занко заявила, что мероприятия на улице в Ленобласти отменили до 1 мая

В Госдуму внесли проект о признании нежелательными иностранные госорганизации

На портале «Госуслуги» можно получить 100% социально значимых услуг

В России начали объявлять тендеры на уничтожение техники Apple после введения запрета для чиновников на ее использование

Летние туры из России в Грузию подорожали на 10%

Вокалист группы «СЛОТ» заявил, что Оззи Осборн уже должен быть в Зале славы рок-н-ролла