Сенатор Смирнов назвал причины разрешения иностранным студентам свободно работать в России

«Работодатель не всегда охотно шел на то, чтобы принимать иностранных студентов на работу в период каникул, прежде всего из-за того, что каникулярный период очень короткий. Необходимость оформлять многочисленные документы, связанные с приемом на работу иностранца и отбивала такую охоту у работодателя. В итоге получалось, что большинство студентов иностранцев все-таки трудоустраиваются, обеспечивают себе какой-то доход, но делают это неофициально, нелегально. Конечно, ситуация, с нашей точки зрения, должна была быть поправлена и, мы разработали законопроект вместе с коллегами из Государственной Думы», - сказал Смирнов.

Кроме того, как считают в Совфеде, это решение приведёт к увеличению количества высококвалифицированных специалистов, что должно поспособствовать социально-экономическому развитию страны.

Закон подписан президентом России Владимиром Путиным и обнародован 6 февраля 2020 года.



