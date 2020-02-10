Сенатор Смирнов назвал причины разрешения иностранным студентам свободно работать в России
В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему «Приток мозгов: Заменят ли иностранцы россиян на рынке труда?».
Ранее в Совфеде был одобрен закон, позволяющий иностранным студентам, обучающимся на очной форме российского учебного заведения, работать без специального разрешения наравне с гражданами России. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в пресс-центре НСН рассказал, чем была вызвана необходимость разработки данного закона.
«Работодатель не всегда охотно шел на то, чтобы принимать иностранных студентов на работу в период каникул, прежде всего из-за того, что каникулярный период очень короткий. Необходимость оформлять многочисленные документы, связанные с приемом на работу иностранца и отбивала такую охоту у работодателя. В итоге получалось, что большинство студентов иностранцев все-таки трудоустраиваются, обеспечивают себе какой-то доход, но делают это неофициально, нелегально. Конечно, ситуация, с нашей точки зрения, должна была быть поправлена и, мы разработали законопроект вместе с коллегами из Государственной Думы», - сказал Смирнов.
Кроме того, как считают в Совфеде, это решение приведёт к увеличению количества высококвалифицированных специалистов, что должно поспособствовать социально-экономическому развитию страны.
Закон подписан президентом России Владимиром Путиным и обнародован 6 февраля 2020 года.
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