Депутат Якубовский предупредил о повышении штрафов за превышение скорости

Размеры штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения изменились в России. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

«С 1 января 2025 года... вступили в силу законодательные изменения в части увеличения размеров штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения, а также изменения в части их оплаты», - отметил парламентарий.

Так, штрафы за превышение скорости увеличились от 500 рублей до 5 тысяч, от 750 до 7,5 тысячи. Размер взыскания за выезд на встречную полосу повысили до 7,5 тысячи рублей, при объезде препятствия - до 1500-2250 рублей. Штраф за проезд на красный свет вырос до 1,5 тысячи.

Кроме того, до 2250 рублей увеличили штрафы за нарушение правил расположения авто на проезжей части, встречного разъезда, за обгон по обочине или проезд по полосе для маршрутных транспортных средств. За повторное управление авто без ОСАГО придется заплатить пять тысяч рублей, а за несоблюдение требований знаков либо разметки - 750 рублей. Депутат также сообщил, что штрафы за вождение в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования повысили до 45 тысяч рублей.

При этом в России вдвое уменьшилась скидка за оперативную оплату штрафа. Теперь она составит 25%, если штраф оплачен за 30 дней.

Между тем в Национальном автомобильном союзе предложили использовать беспилотники для фиксации нарушений ПДД применять их в автономном режиме для наказания нарушителей.

