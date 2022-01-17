Адвокат: Поправки в закон «О полиции» нарушают Конституцию
В статьи закона внесли поправки, которые затрагивают права и свободы человека, хотя делать этого нельзя даже при ЧС, заявил адвокат Игорь Трунов.
Новый законопроект о полиции нарушает Конституцию РФ, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Союза адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов.
«Этот закон – большое пространство для работы Конституционного суда. Во многом нарушается Конституция, то есть залезли на территорию Конституции и ограничили ряд фундаментальных конституционных принципов, таких как неприкосновенность жилища, принцип правовой определенности. Статья 56 говорит, что только в условиях ЧП для обеспечения безопасности граждан могут быть затронуты права граждан, и нельзя затрагивать это право на ознакомление с материалами, а это сегодня из закона убрали, поэтому, конечно, это существенное нарушение Конституции. Я прошелся бы конкретно, чтобы не говорить в общем. В пять статей внесли поправки, в которых убрали обязанность ознакомления с материалами, которые затрагивают права и свободы человека, это даже в условиях чрезвычайной ситуации нельзя делать. Потом, убрали обязанность пресекать действия, в которых гражданам причиняются боль и физические страдания, то есть пытки. У нас, с одной стороны, готовят законопроект о пытках, а с другой – идет либерализация отношения к пыткам! Убрали эту обязанность и подменили ее обтекаемыми формами, это немножко удивляет», - возмутился адвокат.
Ранее глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что полицейским необходимо право на вскрытие автомобилей и квартир для спасения жизни граждан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- Грабители оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
- Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай
- Лукашенко анонсировал совместные учения России и Белоруссии
- Медработники будут получать надбавки за работу с больными COVID-19 до конца 2022 года
- В Госдуме предложили нанести ядерный удар по США
- Комиссия продлила профучет Навального как склонного к экстремизму и терроризму
- Песков: в Кремле не в курсе сообщений об инциденте на охоте генерала МВД Баранова
- Мясников призвал не госпитализировать пациентов с «омикроном»
- Песков прокомментировал заявления о базах России в Латинской Америке
- Песков прокомментировал заявление Нуланд об ответе на действия России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru