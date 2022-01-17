Адвокат: Поправки в закон «О полиции» нарушают Конституцию

В статьи закона внесли поправки, которые затрагивают права и свободы человека, хотя делать этого нельзя даже при ЧС, заявил адвокат Игорь Трунов.

Новый законопроект о полиции нарушает Конституцию РФ, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Союза адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов.

«Этот закон – большое пространство для работы Конституционного суда. Во многом нарушается Конституция, то есть залезли на территорию Конституции и ограничили ряд фундаментальных конституционных принципов, таких как неприкосновенность жилища, принцип правовой определенности. Статья 56 говорит, что только в условиях ЧП для обеспечения безопасности граждан могут быть затронуты права граждан, и нельзя затрагивать это право на ознакомление с материалами, а это сегодня из закона убрали, поэтому, конечно, это существенное нарушение Конституции. Я прошелся бы конкретно, чтобы не говорить в общем. В пять статей внесли поправки, в которых убрали обязанность ознакомления с материалами, которые затрагивают права и свободы человека, это даже в условиях чрезвычайной ситуации нельзя делать. Потом, убрали обязанность пресекать действия, в которых гражданам причиняются боль и физические страдания, то есть пытки. У нас, с одной стороны, готовят законопроект о пытках, а с другой – идет либерализация отношения к пыткам! Убрали эту обязанность и подменили ее обтекаемыми формами, это немножко удивляет», - возмутился адвокат.

Ранее глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что полицейским необходимо право на вскрытие автомобилей и квартир для спасения жизни граждан.

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