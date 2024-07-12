Замедление работы YouTube в РФ объяснили старым оборудованием Google
Видеохостинг YouTube в России отключать не будут, просто изменится качество услуг сервиса, заявил аналитик и IT-эксперт Эльдар Муртазин. Его слова приводит NEWS.ru.
Он пояснил, что компания Google ушла с российского рынка, и их старые сервисы начинают хуже работать из-за того, что оборудование приходит в негодность, а новое они не ставят. Поэтому плохая работа сервиса не связана с блокировкой.
Он отметил, что качество услуг Google постепенно ухудшится, а основной трафик будет идти из-за рубежа.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует ограничивать доступ к YouTube, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru