Замедление работы YouTube в РФ объяснили старым оборудованием Google

Видеохостинг YouTube в России отключать не будут, просто изменится качество услуг сервиса, заявил аналитик и IT-эксперт Эльдар Муртазин. Его слова приводит NEWS.ru.

Он пояснил, что компания Google ушла с российского рынка, и их старые сервисы начинают хуже работать из-за того, что оборудование приходит в негодность, а новое они не ставят. Поэтому плохая работа сервиса не связана с блокировкой.

Он отметил, что качество услуг Google постепенно ухудшится, а основной трафик будет идти из-за рубежа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует ограничивать доступ к YouTube, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



