Депутат Цунаева: 100 тысяч работников в России находятся в простое

На сегодняшний день 100 тысяч работников в России находятся в простое из-за временного ухода крупных компаний, заявила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в пресс-центре НСН.

«Министерство труда и соцзащиты осуществляют мониторинг занятости. Я могу сказать, что по тем данным, что есть в моем распоряжении, порядка 100 тысяч граждан наших сейчас находятся в простое. По сути, о сокращении режима занятости заявили где-то около 8 миллионов человек – по разным причинам, где-то переориентация, временное сокращение производства и так далее», - рассказала она.