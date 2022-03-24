Депутат Цунаева: 100 тысяч работников в России находятся в простое

По ее словам, количество людей, которые, так или иначе, столкнулись с сокращением режимом занятости, доходит до 8 миллионов. 

На сегодняшний день 100 тысяч работников в России находятся в простое из-за временного ухода крупных компаний, заявила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в пресс-центре НСН.

«Министерство труда и соцзащиты осуществляют мониторинг занятости. Я могу сказать, что по тем данным, что есть в моем распоряжении, порядка 100 тысяч граждан наших сейчас находятся в простое. По сути, о сокращении режима занятости заявили где-то около 8 миллионов человек – по разным причинам, где-то переориентация, временное сокращение производства и так далее», - рассказала она.

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На днях президент России Владимир Путин заявил, что в новых реалиях российской экономике потребуются структурные изменения, последствием которых будет рост безработицы и инфляции. По словам Путина, задачей властей будет минимизировать эти последствия.

Правительство России выделит 78,8 миллиардов рублей на расширение действующих мер поддержки занятости, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Сообщается, что средства будут направлены предприятиям, чтобы помочь сохранить трудовые коллективы и вернуть работу в штатный режим. При этом граждане, которые зарегистрируются в центрах занятости, будут получать дополнительные выплаты в размере МРОТ.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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