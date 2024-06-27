Игровая онлайн-платформа Roblox сделала коллаборацию с The Rolling Stones

Площадка онлайн-игр Roblox в рамках виртуального мира Beat Galaxy посотрудничала с рок-группой The Rolling Stones. Об этом сообщил портал PR Newswire.

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Теперь пользователи смогут играть в интерактивную игру-раннер (формат, в котором игровой персонаж постоянно бежит вперед) под легендарные песни музыкального коллектива, получать призы и виртуальные товары от группы. Над онлайн-вселенной трудились в компании Supersocial.

Сами артисты рассказали, что перенос их музыки в виртуальный мир Beat Galaxy – это новый способ общения с фанатами группы.

Ранее Roblox уже делал коллаборации с известными музыкантами, например, с репером Lil Nas X, с певцом Элтоном Джоном и с реп-исполнительницей Ники Минаж, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети The Rolling Stones
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