Игровая онлайн-платформа Roblox сделала коллаборацию с The Rolling Stones

Теперь пользователи смогут играть в интерактивную игру-раннер (формат, в котором игровой персонаж постоянно бежит вперед) под легендарные песни музыкального коллектива, получать призы и виртуальные товары от группы. Над онлайн-вселенной трудились в компании Supersocial.

Сами артисты рассказали, что перенос их музыки в виртуальный мир Beat Galaxy – это новый способ общения с фанатами группы.

Ранее Roblox уже делал коллаборации с известными музыкантами, например, с репером Lil Nas X, с певцом Элтоном Джоном и с реп-исполнительницей Ники Минаж, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

