Игровая онлайн-платформа Roblox сделала коллаборацию с The Rolling Stones
Площадка онлайн-игр Roblox в рамках виртуального мира Beat Galaxy посотрудничала с рок-группой The Rolling Stones. Об этом сообщил портал PR Newswire.
Теперь пользователи смогут играть в интерактивную игру-раннер (формат, в котором игровой персонаж постоянно бежит вперед) под легендарные песни музыкального коллектива, получать призы и виртуальные товары от группы. Над онлайн-вселенной трудились в компании Supersocial.
Сами артисты рассказали, что перенос их музыки в виртуальный мир Beat Galaxy – это новый способ общения с фанатами группы.
Ранее Roblox уже делал коллаборации с известными музыкантами, например, с репером Lil Nas X, с певцом Элтоном Джоном и с реп-исполнительницей Ники Минаж, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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