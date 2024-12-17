Депутат Свинцов предложил ввести штрафы до 100 тысяч рублей за дарение алкоголя
Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил ввести штрафы в размере до 100 тысяч рублей за дарение спиртных напитков. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
«Пора вводить жесткую и бескомпромиссную пропаганду против алкоголя! И начинать ее надо с того, что каждый... должен понимать: алкоголь — яд! Близким людям, друзьям или коллегам дарить то, что наносит колоссальный вред здоровью, вплоть до смертельной опасности, просто неприемлемо», — подчеркнул Свинцов.
Парламентарий разработал законопроект, предлагающий внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях штрафы за дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции. Свинцов считает, что такие действия следует наказывать штрафом в 5 тысяч рублей для граждан, от 35 до 50 тысяч — для должностных лиц, в 100 тысяч — для юрлиц.
Ранее председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН предложил ввести штрафы до 1,5 млн рублей для маркетплейсов за размещение сомнительных товаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru