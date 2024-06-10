Депутат сообщила о росте объема контрафакта на российском рынке косметологии
Объем контрафакта на российском рынке косметологии существенно вырос, рассказала «Газете.Ru» депутат Госдумы Ирина Филатова.
«По статистике за 2023 год из официального оборота лекарственных препаратов и медицинских изделий в сфере эстетической косметологии из 40 миллиардов рублей, 20 миллиардов рублей — это серый рынок, то есть ровно половина. И он постоянно увеличивается», — заявила она.
Как добавила Филатова, больше половины пациентов (57%) не уверены, что смогут выявить контрафактную продукцию. Одной из причин роста среднего рынка является свободная продажа запрещенных и ограниченных к обороту лекарственных препаратов на маркетплейсах.
Ранее сообщалось, что оборот рынка косметологических услуг в 2023 году увеличился на 8,6% до 269 миллиардов рублей по сравнению с 2022 годом. Сумма стала максимальной как минимум за прошедшие пять лет, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru