Депутат сообщила о росте объема контрафакта на российском рынке косметологии

«По статистике за 2023 год из официального оборота лекарственных препаратов и медицинских изделий в сфере эстетической косметологии из 40 миллиардов рублей, 20 миллиардов рублей — это серый рынок, то есть ровно половина. И он постоянно увеличивается», — заявила она.

Как добавила Филатова, больше половины пациентов (57%) не уверены, что смогут выявить контрафактную продукцию. Одной из причин роста среднего рынка является свободная продажа запрещенных и ограниченных к обороту лекарственных препаратов на маркетплейсах.

Ранее сообщалось, что оборот рынка косметологических услуг в 2023 году увеличился на 8,6% до 269 миллиардов рублей по сравнению с 2022 годом. Сумма стала максимальной как минимум за прошедшие пять лет, напоминает «Радиоточка НСН».

