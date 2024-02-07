Исследование: Спрос на обучение в бьюти-сфере вырос на 82%

Наибольшим спросом бьюти-обучение пользовалось среди жителей Ростова-на-Дону, Казани и Санкт-Петербурга. Среди самых популярных направлений лидирует наращивание ресниц (+183%), парикмахерское дело (+148%), работа мастера по бровям (+120%) и косметология (+108%).

В свою очередь, «Avito Работа» сообщила НСН, что средние зарплатные предложения для бьюти-мастеров в январе 2024 года выросли на 12% и достигли в среднем 60 982 рубля. Особенно заметен рост в сегменте косметологов, в начале 2024 года зарплатные ожидания подобных специалистов выросли на 30%, составив в среднем 73 562 рубля. Также зафиксирован рост зарплат среди массажистов (+24%, до 58 543 рубля) и мастеров маникюра (+14%, 73 314 рублей).

Ранее сообщалось, что в октябре-декабре 2023 года россияне посещали салоны красоты на 17% чаще, чем за аналогичный промежуток времени в 2022 году. При этом стоимость услуг салонов красоты за этот период выросли на 10%, напоминает «Радиоточке НСН».

