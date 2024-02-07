Исследование: Спрос на обучение в бьюти-сфере вырос на 82%
В январе 2024 года спрос на курсы в сфере красоты и здоровья вырос на 82%, сообщила НСН пресс-служба «Avito Услуг».
Наибольшим спросом бьюти-обучение пользовалось среди жителей Ростова-на-Дону, Казани и Санкт-Петербурга. Среди самых популярных направлений лидирует наращивание ресниц (+183%), парикмахерское дело (+148%), работа мастера по бровям (+120%) и косметология (+108%).
В свою очередь, «Avito Работа» сообщила НСН, что средние зарплатные предложения для бьюти-мастеров в январе 2024 года выросли на 12% и достигли в среднем 60 982 рубля. Особенно заметен рост в сегменте косметологов, в начале 2024 года зарплатные ожидания подобных специалистов выросли на 30%, составив в среднем 73 562 рубля. Также зафиксирован рост зарплат среди массажистов (+24%, до 58 543 рубля) и мастеров маникюра (+14%, 73 314 рублей).
Ранее сообщалось, что в октябре-декабре 2023 года россияне посещали салоны красоты на 17% чаще, чем за аналогичный промежуток времени в 2022 году. При этом стоимость услуг салонов красоты за этот период выросли на 10%, напоминает «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследование: Спрос на обучение в бьюти-сфере вырос на 82%
- Россияне получили 1,9 миллиона сертификатов на маткапитал на первого ребенка
- Сериал по книге Корнея Чуковского «От двух до пяти» снимут на студии Горького
- Правительство РФ намерено продлить семейную ипотеку
- Виторган уличил Кологривого в «самолюбовании и хайпожорстве»
- Совфед единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии
- Евросоюз передал Украине системы разминирования DOK-ING MV-10
- В Госдуме назвали блокировку каналов ВГТРК в YouTube информационной войной
- СМИ: Носитель «Цирконов» подлодку «Иркутск» спустили на воду
- Продажи романа «Мастер и Маргарита» выросли в 2,5 раза после выхода фильма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru