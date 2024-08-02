Депутат Селезнев рассказал, что его сына постоянно морально унижали в тюрьме в США
Роман Селезнев, вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными, по приезде провел в душе пол часа, чтобы «смыть тюремную грязь», заявил отец освобожденного депутат Госдумы Валерий Селезнев. Его слова приводит «Газета.Ru».
Селезнев старший отметил, что его сын первым делом пошел в душ, так как отвык от комфорта и нормальных условий. Он подчеркнул, что сын пол часа стоял и «оттирал от себя тюремную грязь» за все годы пребывания в американской тюрьме.
Также депутат поделился, что его сын все это время подвергался тяжелым моральным унижениям в тюрьме и нуждается в реабилитации. Его будили посреди ночи, включали яркий свет, заставляли отмечаться каждые два часа или сажали в карцер и многое другое, пояснил Селезнев старший.
Романа Селезнева обменяли в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и США 1 августа в Анкаре. В 2014 году он был задержан американскими спецслужбами на Мальдивах, а 2016 году его приговорили к 27 годам заключения в США за киберпреступления. Суд присяжных признал его виновным в причастности к кибермошенничеству и причинении ущерба на $170 млн, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Селезнев рассказал, что его сына постоянно морально унижали в тюрьме в США
- США продолжают переговоры с РФ о возможности новых обменов заключенными
- В России появилось лекарство, снижающее вероятность бесплодия до 40%
- Число погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле выросло до шести
- Иран потребовал от Евросоюза оказать давление на Израиль
- СК: Против сенатора Савельева возбуждено дело о приготовлении к убийству
- IT-эксперт Муртазин исключил блокировку Google Android и iOS
- Депутат Диденко предрек блокировку в России Google, Android и iOS
- СМИ: Харрис собрала в июле вдвое больше средств, чем Трамп
- Группа Garbage отменила оставшиеся концерты из-за травмы солистки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru