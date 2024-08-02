Депутат Селезнев рассказал, что его сына постоянно морально унижали в тюрьме в США

Роман Селезнев, вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными, по приезде провел в душе пол часа, чтобы «смыть тюремную грязь», заявил отец освобожденного депутат Госдумы Валерий Селезнев. Его слова приводит «Газета.Ru».

Селезнев старший отметил, что его сын первым делом пошел в душ, так как отвык от комфорта и нормальных условий. Он подчеркнул, что сын пол часа стоял и «оттирал от себя тюремную грязь» за все годы пребывания в американской тюрьме.

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Также депутат поделился, что его сын все это время подвергался тяжелым моральным унижениям в тюрьме и нуждается в реабилитации. Его будили посреди ночи, включали яркий свет, заставляли отмечаться каждые два часа или сажали в карцер и многое другое, пояснил Селезнев старший.

Романа Селезнева обменяли в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и США 1 августа в Анкаре. В 2014 году он был задержан американскими спецслужбами на Мальдивах, а 2016 году его приговорили к 27 годам заключения в США за киберпреступления. Суд присяжных признал его виновным в причастности к кибермошенничеству и причинении ущерба на $170 млн, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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