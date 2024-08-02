Депутат Селезнев рассказал, что его сына постоянно морально унижали в тюрьме в США

Роман Селезнев, вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными, по приезде провел в душе пол часа, чтобы «смыть тюремную грязь», заявил отец освобожденного депутат Госдумы Валерий Селезнев. Его слова приводит «Газета.Ru».

Селезнев старший отметил, что его сын первым делом пошел в душ, так как отвык от комфорта и нормальных условий. Он подчеркнул, что сын пол часа стоял и «оттирал от себя тюремную грязь» за все годы пребывания в американской тюрьме.