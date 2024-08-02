США продолжают переговоры с РФ о возможности новых обменов заключенными
Переговоры США и России о возможности дальнейших обменов заключёнными продолжаются. Об этом в эфире телеканала CNN заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Отвечая на вопрос о том, почему не вернули осуждённого и обвиненного в РФ экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, он указал, что американской стороне удалось многое узнать «о российской точке зрения по его делу».
«Мы надеемся, что сможем применить это в переговорах, которые ведём прямо сейчас. И мы на самом деле ведем эти дискуссии сейчас», - заключил Кирби.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в результате обмена из тюрем в России были освобождены имеющие гражданство бывший морпех Пол Уилан, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и журналистка Алсу Курмашева, а также оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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