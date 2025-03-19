Депутат Руденко призвал не хайповать на его предложении о мини-юбках

Он указал, что его предложение женщинам чаще носить мини-юбки - это его «личное мнение», которое он высказал «на своей личной странице».

«Как сказал наш президент: «У нас нет вакханалии запретов». Ничего противозаконного в моих действиях нет... Неэтичным я считаю мусолить третий день эту тему», - заключил парламентарий.

Ранее Руденко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что женщинам стоит чаще носить мини-юбки в тёплые дни, так как такой внешний вид повышает вероятность знакомств, а значит, и брака, и рождения детей, сообщает RT.