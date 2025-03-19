Депутат Руденко призвал не хайповать на его предложении о мини-юбках

СМИ, которые продолжают хайповать на обсужении чьего-то частного мнения, в то время, когда есть другие важные проблемы, поступают неэтично. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат городской думы Тарусы Калужской области Евгений Руденко.

В Тарусской гордуме открестились от призыва депутата носить мини-юбки

Он указал, что его предложение женщинам чаще носить мини-юбки - это его «личное мнение», которое он высказал «на своей личной странице».

«Как сказал наш президент: «У нас нет вакханалии запретов». Ничего противозаконного в моих действиях нет... Неэтичным я считаю мусолить третий день эту тему», - заключил парламентарий.

Ранее Руденко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что женщинам стоит чаще носить мини-юбки в тёплые дни, так как такой внешний вид повышает вероятность знакомств, а значит, и брака, и рождения детей, сообщает RT.

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ФОТО: Личная страница Евгения Руденко во "ВКонтакте"
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