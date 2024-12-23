Депутат Разворотнева призвала предупреждать соседей о ремонте в новогодние праздники
Важно изучить законы о тишине прежде, чем проводить ремонтные работы в новогодние праздники, сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Как напомнила депутат, в Москве нельзя шуметь не только ночью, но и середине дня. При этом в Подмосковье действует исключение для новостроек, в которых, к примеру, можно шуметь в выходные. Помимо изучения регионального законодательства важно также предупредить соседей.
«Вряд ли соседи будут сразу обращаться в полицию. Если будут жалобы и возмущения, то следует немедленно прекратить», - сказала Разворотнева в беседе с «Газетой.Ru».
При этом, если речь идет о новостройке, возможно ремонтные работы никого не смутят, поскольку соседи и сами будут заняты ремонтом.
Ранее эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов допустил, что в 2025 году цены на ремонт взлетят на 30%. По его словам, особенно вырастут в цене металлоконструкции, цемент и гипсокартон — их стоимость может увеличиться на 17-32%, передает «Радиоточка НСН».
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