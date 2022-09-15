Депутат Разворотнева: Ни одна УК без контроля не будет работать эффективно

Собственники должны контролировать работу управляющих компаний, ответственно подходить к решению ряда вопросов, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Надо приходить к выводу, что никто без твоего контроля не будет нормально работать, ничего не будет по щелчку пальцев. В тех домах, где люди контролируют свою управляющую компанию, она не допускает протечек, не допускает нарушений. Предложенный ранее механизм – норматив – позволили замазать эту проблему, но не получится решить проблему некачественного содержания домов», - отметила она.

По ее словам, зачастую только собственники могут выявить какие-то нарушения, но часто не хотят в этом разбираться.