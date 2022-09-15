Депутат Разворотнева: Ни одна УК без контроля не будет работать эффективно

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в пресс-центре НСН рассказала, как собственники могут контролировать УК. 

Собственники должны контролировать работу управляющих компаний, ответственно подходить к решению ряда вопросов, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Надо приходить к выводу, что никто без твоего контроля не будет нормально работать, ничего не будет по щелчку пальцев. В тех домах, где люди контролируют свою управляющую компанию, она не допускает протечек, не допускает нарушений. Предложенный ранее механизм – норматив – позволили замазать эту проблему, но не получится решить проблему некачественного содержания домов», - отметила она.

По ее словам, зачастую только собственники могут выявить какие-то нарушения, но часто не хотят в этом разбираться.

«Потери и воровство»: Управляющие компании получили право тратить сверх норматива

«Надо выбирать совет дома, надо выходить на собрания, у нас каждый первый квартал года управляющая компания должна предоставить отчет о своей деятельности, этот отчет внимательно надо изучить – что было сделано, за какой срок. Собственникам не хватает рычагов воздействия на управляющие компании, мы платим деньги за то, что она есть», - добавила эксперт.

Управляющие компании получают возможность тратить больше ресурсов, чем указано в нормативах, что приведет к удорожанию услуг, заявил ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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