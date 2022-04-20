Депутат раскритиковал предложение разместить на рублях портрет Жириновского
Депутат от КПРФ Владимир Бондаренко заявил, что на деньгах следует изображать людей, реально много сделавших для процветания нашей Родины, сообщает NEWS.ru.
Комментируя предложение ЛДПР разместить на рублях портрет умершего лидера партии Владимира Жириновского он отметил, что деятельность политика принесла России «очень много всего нехорошего», например, отказался поддержать импичмент презиеднту РФ Борису Ельцину в 1993 году.
«По моему мнению, если бы Жириновский ещё в 90-х не испугался поддержать импичмент, то мы жили бы в совершенно другой стране», — добавил депутат.
Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет. Его похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Вход на могилу политика был открыт 9 апреля, пишут «Известия».
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