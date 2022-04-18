СМИ: с могилы Жириновского украли ленту с надписью сына «Давай помиримся»
18 апреля 202216:08
Ленту с надписью «Давай помиримся» украли с могилы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, венок с такой лентой якобы оставил старший сын политика Игорь Лебедев, который часто с ним конфликтовал.
Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет. Его похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Вход на могилу политика был открыт 9 апреля, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 434 / сут.
Умерли
374 тыс.+213 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+14 324 / сут.
- Итальянский премьер-министр заразился коронавирусом
- Псковского политика Шлосберга оштрафовали за дискредитацию ВС России
- Набиуллина: Число хакерских атак на банки РФ увеличилось более чем в 20 раз
- Путин заявил о провале санкционного блицкрига в отношении России
- В Госдуме призвали проверить отношение украинских артистов к суверенитету России
- В Госдуме РФ предрекли «много сюрпризов» при обмене пленными по Украине
- Первые картины из коллекции Морозовых прибыли из Франции в Россию
- После съезда автомобиля в водохранилище в Башкирии погибли три человека
- СМИ: с могилы Жириновского украли ленту с надписью сына «Давай помиримся»
- Путин заявил, что инфляция в России стабилизируется
18 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru