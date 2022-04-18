СМИ: с могилы Жириновского украли ленту с надписью сына «Давай помиримся»

Ленту с надписью «Давай помиримся» украли с могилы лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает «Комсомольская правда».

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По данным издания, венок с такой лентой якобы оставил старший сын политика Игорь Лебедев, который часто с ним конфликтовал.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет. Его похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Вход на могилу политика был открыт 9 апреля, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛДПРСмертьВладимир Жириновский
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