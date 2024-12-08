Депутат: Работу с 1 по 8 января нужно оплачивать вдвойне

Согласно Трудовому кодексу РФ, если россияне работают в праздничные дни с 1 по 8 января, то их деятельность необходимо оплачивать в двойном размере, независимо от того, на какой системе оплаты труда находится сотрудник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова.

Он напомнил, что эти дни, по закону, считаются нерабочими.

По его словам, в таком случае сотрудники, работающие за оклад, получат допоплату сверх месячной нормы рабочего времени. При этом специалисты, труд которых оплачивается на сдельной основе, имеют право на двойные сдельные расценки в новогодние праздники, подчеркнул Гаврилов. Депутат также напомнил, что вместо двойной оплаты работник может получить дополнительный день отдыха в нерабочие дни.

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Так, если работодатель не выполнит эти условия, работник может обратиться в прокуратуру или трудовую инспекцию, объяснил политик.

Ранее мэр Саратова Павел Сурков пригрозил местным чиновникам увольнением за проведение новогодних корпоративов во время спецоперации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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