Депутат: Работу с 1 по 8 января нужно оплачивать вдвойне
Согласно Трудовому кодексу РФ, если россияне работают в праздничные дни с 1 по 8 января, то их деятельность необходимо оплачивать в двойном размере, независимо от того, на какой системе оплаты труда находится сотрудник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова.
Он напомнил, что эти дни, по закону, считаются нерабочими.
По его словам, в таком случае сотрудники, работающие за оклад, получат допоплату сверх месячной нормы рабочего времени. При этом специалисты, труд которых оплачивается на сдельной основе, имеют право на двойные сдельные расценки в новогодние праздники, подчеркнул Гаврилов. Депутат также напомнил, что вместо двойной оплаты работник может получить дополнительный день отдыха в нерабочие дни.
Так, если работодатель не выполнит эти условия, работник может обратиться в прокуратуру или трудовую инспекцию, объяснил политик.
Ранее мэр Саратова Павел Сурков пригрозил местным чиновникам увольнением за проведение новогодних корпоративов во время спецоперации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Украина потеряла 400 тыс. военных
- ЦАХАЛ: Танки Израиля вошли в буферную зону на границе с Сирией
- Депутат: Работу с 1 по 8 января нужно оплачивать вдвойне
- Премьер Сирии: Вопрос военного присутствия РФ решат новые власти
- Военкор Котенок: Сирийская армия без сопротивления сдала Дамаск
- За ночь над пятью регионами РФ силы ПВО сбили 46 дронов ВСУ
- СМИ: Встреча Зеленского с Трампом говорит о готовности Киева к уступкам
- Глава Пентагона пригрозил Трампу хаосом, если он не будет противостоять России
- Экономист: Пиковые ставки по вкладам ожидаются в конце декабря и январе
- СМИ: США считают, что правление Асада может закончиться через несколько дней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru