Депутат призвала россиянок рожать детей с 18 лет
Девушки должны создавать семьи уже в студенчестве и рожать первого ребенка уже в 18-19 лет, заявила в эфире телеканала ОТВ депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева.
«Могу сказать: рожать, рожать и еще раз рожать, нужно рожать», - сказала она.
По словам Рябцевой, студенческие семьи являются самыми крепкими. Потому россиянкам стоит не замораживать яйцеклетки, а поступать «по-старинке». Депутат добавила, что российские семьи не нуждаются в государственной поддержке, поскольку россияне сегодня стали жить лучше.
Ранее гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов заявил, что 38% россиян считает, что в семье должно быть двое детей, при этом 39% опрошенных полагает, что их должно быть трое, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Иноагента Максакову обвинили в спонсировании ВСУ
- Озвучен размер выплат военным пенсионерам с октября
- В Пентагоне анонсировали пакет военной помощи Украине на $250 млн
- Прогноз по сбору зерна в России снижен на 2 млн тонн в 2024 году
- Банк России: Покупки валюты россиянами в августе выросли более чем вдвое
- В Оренбурге открыли филиал Эрмитажа
- «Зачитал по бумажке»: Лавров раскрыл детали переговоров с экс-главой МИД Украины
- Самолет Ан-2 приземлился в нескольких метрах от туристов в Якутии
- ЦБ рекомендовал российским банкам сокращать валютизацию активов
- В Москве отражено шесть хакерских атак на систему онлайн-голосования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru