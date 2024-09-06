Депутат призвала россиянок рожать детей с 18 лет

Девушки должны создавать семьи уже в студенчестве и рожать первого ребенка уже в 18-19 лет, заявила в эфире телеканала ОТВ депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева.

Демограф Ракша усомнился, что в перспективе половина семей РФ станут многодетными

«Могу сказать: рожать, рожать и еще раз рожать, нужно рожать», - сказала она.

По словам Рябцевой, студенческие семьи являются самыми крепкими. Потому россиянкам стоит не замораживать яйцеклетки, а поступать «по-старинке». Депутат добавила, что российские семьи не нуждаются в государственной поддержке, поскольку россияне сегодня стали жить лучше.

Ранее гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов заявил, что 38% россиян считает, что в семье должно быть двое детей, при этом 39% опрошенных полагает, что их должно быть трое, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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