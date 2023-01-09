Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова. Об этом сообщает СК.

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«Председатель Следственного комитета ... поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Следкома.

Ранее артист в интервью заявил о готовности участвовать в специальной военной операции на стороне Украины, напоминает РИА ФАН. Кроме того, Смольянинов поделился, что ему «наплевать» на Россию, даже если почти вся территория страны «превратится в радиоактивный пепел», пишет «Свободная пресса».

В октябре Артура Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии: в частности, актер сравнил действия ВС России с захватом и геноцидом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:АктерыУголовное ДелоСледственный Комитет РфАлександр Бастрыкин
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