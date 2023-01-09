Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова. Об этом сообщает СК.
«Председатель Следственного комитета ... поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Следкома.
Ранее артист в интервью заявил о готовности участвовать в специальной военной операции на стороне Украины, напоминает РИА ФАН. Кроме того, Смольянинов поделился, что ему «наплевать» на Россию, даже если почти вся территория страны «превратится в радиоактивный пепел», пишет «Свободная пресса».
В октябре Артура Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии: в частности, актер сравнил действия ВС России с захватом и геноцидом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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