Депутат призвал передать особняк Галкина переселенцам из Донбасса

Особняк телеведущего и шоумена Максима Галкина необходимо конфисковать и передать нуждающимся в жилье переселенцам из ДНР и ЛНР, если в ходе проверки прокуратуры будут выявлены нарушения, с которыми он был построен. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.