Депутат призвал передать особняк Галкина переселенцам из Донбасса
Особняк телеведущего и шоумена Максима Галкина необходимо конфисковать и передать нуждающимся в жилье переселенцам из ДНР и ЛНР, если в ходе проверки прокуратуры будут выявлены нарушения, с которыми он был построен. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
По его словам, нужно поддержать такую идею с «морально-нравственной точки зрения».
«Сам же артист пусть радуется там, за пределами России», - приводит РИА Новости слова депутата.
Ранее общественники из АНО «Охрана вод и лесов» указали на ряд нарушений, якобы допущенных при строительстве особняка Галкина, и потребовали его сноса.
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