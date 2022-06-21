Депутат призвал передать особняк Галкина переселенцам из Донбасса

Особняк телеведущего и шоумена Максима Галкина необходимо конфисковать и передать нуждающимся в жилье переселенцам из ДНР и ЛНР, если в ходе проверки прокуратуры будут выявлены нарушения, с которыми он был построен. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Максим Галкин ответил на критику за оскорбления в адрес России

По его словам, нужно поддержать такую идею с «морально-нравственной точки зрения».

«Сам же артист пусть радуется там, за пределами России», - приводит РИА Новости слова депутата.

Ранее общественники из АНО «Охрана вод и лесов» указали на ряд нарушений, якобы допущенных при строительстве особняка Галкина, и потребовали его сноса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатМаксим ГалкинРоссия
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