Песков: Тиньков и Сторонский могут отказаться от гражданства РФ

По его словам, в настоящее время у них практически нет бизнеса в России.

«Собственно, у них бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, то есть фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране», - отметил Песков.

Ранее Тиньков объявил, что решил отказаться от российского гражданства и опубликовал соответствующую справку, сообщает RT.

