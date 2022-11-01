Песков: Тиньков и Сторонский могут отказаться от гражданства РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предприниматели Олег Тиньков и Николай Сторонский имеют право отказаться от российского гражданства, сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время у них практически нет бизнеса в России.
«Собственно, у них бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, то есть фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране», - отметил Песков.
Ранее Тиньков объявил, что решил отказаться от российского гражданства и опубликовал соответствующую справку, сообщает RT.
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