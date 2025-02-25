Депутат пошутил, что народ в РФ живет так хорошо, что ездит за «закладками» на такси

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников пошутил, что россияне настолько хорошо живут, что позволяют себе ездить за «закладками» на такси. С таким заявлением он выступил в ходе заседания гордумы.

Политик пошутил, что раз некоторые граждане могут позволить себе поехать на такси за «закладками», значит «наш народ живет вообще неплохо».