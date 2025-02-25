Депутат пошутил, что народ в РФ живет так хорошо, что ездит за «закладками» на такси
Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников пошутил, что россияне настолько хорошо живут, что позволяют себе ездить за «закладками» на такси. С таким заявлением он выступил в ходе заседания гордумы.
Политик пошутил, что раз некоторые граждане могут позволить себе поехать на такси за «закладками», значит «наш народ живет вообще неплохо».
При этом после своей шутки он продолжил выступление.
О жителях каких именно областей идет речь, а также о том, откуда у него такие данные, депутат не уточнил.
Ранее депутат Госдумы РФ Василий Пискарев предупредил о возможной ответственности для россиян, которые принимают участие в антироссийских акциях за рубежом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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