Депутат Попов попросил Генпрокуратуру проверить закупки формы «Гарда»

По словам Попова, он получил несколько обращений от граждан по поводу «Гарды» и завышенных цен на обмундирование.

«Сегодня направил депутатский запрос генеральному прокурору с просьбой проверить возможные нарушения, законность ценообразования и заключенных госконтрактов (если они есть)», - написал парламентарий.

Контрактная цена одного нового комплекта летнего обмундирования для военнослужащих составит 10,6 тыс рублей, сообщили ранее в вещевой службе Минобороны РФ. К пошиву формы дополнительно привлекли несколько компаний, передает НСН заявление ведомства.

