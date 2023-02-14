Депутат Попов попросил Генпрокуратуру проверить закупки формы «Гарда»
Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов попросил надзорное ведомство проверить возможные нарушения, связанные с закупками военной формы «Гарда». Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале.
По словам Попова, он получил несколько обращений от граждан по поводу «Гарды» и завышенных цен на обмундирование.
«Сегодня направил депутатский запрос генеральному прокурору с просьбой проверить возможные нарушения, законность ценообразования и заключенных госконтрактов (если они есть)», - написал парламентарий.
Контрактная цена одного нового комплекта летнего обмундирования для военнослужащих составит 10,6 тыс рублей, сообщили ранее в вещевой службе Минобороны РФ. К пошиву формы дополнительно привлекли несколько компаний, передает НСН заявление ведомства.
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