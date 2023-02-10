Минобороны раскрыло стоимость новой формы для участников СВО

Контрактная цена одного комплекта летней формы составляет 10 600 рублей, отметили в военном ведомстве. Пошивом будет заниматься компания «Гардарика», уточнили в МО.

В вещевой службе Минобороны сообщили, что все полевое обмундирование для военнослужащих российской армии изготавливал один производитель.

«В связи с увеличением потребности в полевом обмундировании для военнослужащих, задействованных в СВО, были дополнительно привлечены несколько компаний-производителей», - рассказали в ведомстве.

Участникам СВО помогают фонды и простые граждане, на фронт поставляется все необходимое, заявил ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Его слова приводит НСН.

