Минобороны раскрыло стоимость новой формы для участников СВО
В вещевой службы Министерства обороны рассказали о цене новой военной формы для участников СВО, передает РБК.
Контрактная цена одного комплекта летней формы составляет 10 600 рублей, отметили в военном ведомстве. Пошивом будет заниматься компания «Гардарика», уточнили в МО.
В вещевой службе Минобороны сообщили, что все полевое обмундирование для военнослужащих российской армии изготавливал один производитель.
«В связи с увеличением потребности в полевом обмундировании для военнослужащих, задействованных в СВО, были дополнительно привлечены несколько компаний-производителей», - рассказали в ведомстве.
Участникам СВО помогают фонды и простые граждане, на фронт поставляется все необходимое, заявил ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Его слова приводит НСН.
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