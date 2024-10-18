Депутат Петров: Нет причин вводить ограничения из-за коронавируса
Беспокоящих факторов по коронавирусу, требующих введения ограничений, в России нет. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров в беседе с РИА Новости.
«Сейчас нет беспокоящих факторов, что надо опять все закрывать, что надо массу мероприятий отменять», — указал парламентарий.
В то же время Петров указал на разовые случаи ограничений, когда происходят «какие-то вспышки небольшие».
Также депутат высказал мнение, что сегодня коронавирус можно отнести к легкой группе ОРВИ. Петров посоветовал для защиты от заболевания делать прививки от гриппа в зимнее время года, «желательно носить маску», проводить профилактические мероприятия и принимать средства для улучшения иммунитета.
По словам депутата, Россия как государство эффективно занимается подавлением пандемии и эпидемии.
Ранее доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что коронавирусная инфекция «ничуть не страшнее, чем другие вирусы», и посоветовал не создавать панику, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru