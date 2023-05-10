Депутат от КПРФ анонсировал законопроект об отправке мигрантов на спецоперацию

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев анонсировал законопроект, предусматривающий отправку мигрантов с гражданством России на спецоперацию. При этом депутат не уточнил сроки внесения документа в Госдуму.

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По его словам, речь идет о допустимости мобилизации и призыва мигрантов, однако желательно, чтобы их было не больше, чем два-три человека на взвод. Это, по мнению депутата, не позволит «землячествам» подавлять дисциплину. Матвеев отметил, что мигрантов можно активно использовать как стройбат, в том числе на передовой.

Матвеев добавил, что законопроект должен поменять существующий порядок, согласно которому лица, имеющие двойное гражданство, не подлежат призыву. Они могут лишь стать добровольцами в составе российских Вооруженных сил, заключив контракт.

Ранее МВД предложило создать новую структуру административного надзора за пребыванием иностранцев в России и упразднить нынешний государственный контроль в данной сфере. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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