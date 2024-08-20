Депутат Останина заявила, что подростки должны подрабатывать на каникулах

По её словам, ребятам следует приучаться к труду - именно с этой целью было принято решение вернуть в школы уроки труда.

Она отметила, что подростки от 14 лет и старше должны подрабатывать на каникулах, напомнив, что так было в советские годы.

«Не сочтите за ностальгическую проповедь, но все мы, когда учились в школе в советские годы, занимались этими самыми подработками и в школе, и на каникулах, и на субботниках», — заключила парламентарий.

Ранее цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! выяснила, что в России 43% студентов занимаются летом подработкой, при этой каждый четвёртый - в сфере доставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

