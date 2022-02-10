Депутат Останина: власти отказались от QR-кодов на транспорте из-за протестов в Казахстане

Введение QR-кодов могло бы привести к масштабным протестам, подобным событиям в Казахстане в январе этого года, считает депутат Нина Останина.

Власти отказались от QR-кодов, боясь массовых протестов по аналогии с беспорядками в Казахстане, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«На любой шаг нужно реагировать! Если кто-то думает, что они сделают, раз задумали - власти боятся, и иногда мы сами не понимаем, какие обстоятельства влияют. Могли ли бы мы подумать о том, что события в Казахстане повлияют на то, что наша власть откажется от принятия закона о QR-кодах в общественных местах? Это не только наш протест. Я думаю, что на решение власти отыграть назад сыграли в том числе во многом и события в Казахстане. Поэтому идем вперед, движемся вперед и реагируем на каждое действие или бездействие власти», - заявила она.

Ранее Останина заявила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел из-за того, что либо поверил разработчикам вакцины и главе центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу, либо хотел прорекламировать вакцинацию.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:КазахстанТранспортQR-код
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