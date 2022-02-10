Депутат Останина: власти отказались от QR-кодов на транспорте из-за протестов в Казахстане
Введение QR-кодов могло бы привести к масштабным протестам, подобным событиям в Казахстане в январе этого года, считает депутат Нина Останина.
Власти отказались от QR-кодов, боясь массовых протестов по аналогии с беспорядками в Казахстане, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«На любой шаг нужно реагировать! Если кто-то думает, что они сделают, раз задумали - власти боятся, и иногда мы сами не понимаем, какие обстоятельства влияют. Могли ли бы мы подумать о том, что события в Казахстане повлияют на то, что наша власть откажется от принятия закона о QR-кодах в общественных местах? Это не только наш протест. Я думаю, что на решение власти отыграть назад сыграли в том числе во многом и события в Казахстане. Поэтому идем вперед, движемся вперед и реагируем на каждое действие или бездействие власти», - заявила она.
Ранее Останина заявила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел из-за того, что либо поверил разработчикам вакцины и главе центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу, либо хотел прорекламировать вакцинацию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Песков рассказал об ответе на реакцию США по предложениям о гарантиях
- Столтенберг предложил Лаврову продолжить встречи Россия – НАТО
- Лукашенко: Никакой войны не будет!
- Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления
- «Работает с документами»: в ЛДПР сообщили о состоянии Жириновского
- Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии
- ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства
- «Камила, мы с тобой!»: Туктамышева поддержала Валиеву и призвала «держаться»
- Исследование: Уровень эффективности вакцины «КовиВак» составил 86,9%
- Зеленский обвинил Россию в психологическом давлении на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru