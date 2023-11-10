Депутат Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождения пятого ребенка, передает «Лента.ру».
Также, по ее словам, следует ввести скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей, внедрить социальное жилье и предоставить льготные посещения детьми из многодетных семей культурных учреждений.
До этого Останина заявила, что критерии выплаты единого пособия для матерей-одиночек нуждаются в пересмотре, нынешняя система уже привела к росту числа разводов на 16%.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила «Радиоточке НСН», что из-за повышенных мер поддержки одиноких матерей женщины перестали вписывать отцов в свидетельство о рождении.
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