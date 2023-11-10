Депутат Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка

До этого Останина заявила, что критерии выплаты единого пособия для матерей-одиночек нуждаются в пересмотре, нынешняя система уже привела к росту числа разводов на 16%.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила «Радиоточке НСН», что из-за повышенных мер поддержки одиноких матерей женщины перестали вписывать отцов в свидетельство о рождении.

