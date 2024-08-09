Депутат Останина попросила проверить интервью Лебедева Дудю

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на текст обращения.

Интервью с Лебедевым блогер Дудь разместил у себя на YouTube-канале 1 августа.

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В тексте обращения уточняется, что интервью «переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций». Так, Останина привела в пример оскорбительное высказывания Лебедева в адрес Всероссийской общественной организации пострадавших от террористических актов «Голос Беслана», а также Ассоциации жертв террористических актов «Матери Беслана».

В интервью дизайнер также негативно высказался в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, но потом извинился. Однако Мизулина отказалась принимать извинения Лебедева и заявила, что намерена подать иск в суд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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