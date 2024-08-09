Депутат Останина попросила проверить интервью Лебедева Дудю

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на текст обращения.

Интервью с Лебедевым блогер Дудь разместил у себя на YouTube-канале 1 августа.