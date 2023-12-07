Депутат Останина отозвала жалобы на юмористический Тelegram-канал

Поводом для обращения стали публикации в канале, в котором ей приписали выдуманные слова о том, что девушкам следует забыть об образовании и вместо этого учиться варить щи.

По словам Останиной, она решила, что читатели не осознали юмористической направленности канала и восприняли пост как её серьёзную инициативу.

«Потому что целый поток инициатив экзотических был в этой части... Я категорически против того, чтобы превращать женщину в биологический механизм воспроизводства населения и ущемлять их в правах», - отметила парламентарий.

Она добавила, что в итоге ответила на вопросы подписчиков канала и не держит зла на его редакторов.

Ранее Останина выразила уверенность в том, что депутаты смогут убедить Министерство просвещения в необходимости ввести предмет «семьеведение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

