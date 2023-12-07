Депутат Останина отозвала жалобы на юмористический Тelegram-канал
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что отозвала жалобы в МВД и Роскомнадзор на юмористический Тelegram-канал «Империя очень зла», сообщает «Подъём».
Поводом для обращения стали публикации в канале, в котором ей приписали выдуманные слова о том, что девушкам следует забыть об образовании и вместо этого учиться варить щи.
По словам Останиной, она решила, что читатели не осознали юмористической направленности канала и восприняли пост как её серьёзную инициативу.
«Потому что целый поток инициатив экзотических был в этой части... Я категорически против того, чтобы превращать женщину в биологический механизм воспроизводства населения и ущемлять их в правах», - отметила парламентарий.
Она добавила, что в итоге ответила на вопросы подписчиков канала и не держит зла на его редакторов.
Ранее Останина выразила уверенность в том, что депутаты смогут убедить Министерство просвещения в необходимости ввести предмет «семьеведение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru