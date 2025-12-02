Депутат Останина обратилась в Верховный суд по поводу «схемы Долиной»

По её словам, граждан возмутила несправедливость и «избирательное отношение», что является недопустимым, так как суд не вправе вставать на чью-то сторону только потому, что кто-то «возомнил себя элиткой и вправе пренебрегать законами».

Останина рассказала, что направила обращение в Верховный суд и Минюст РФ, в котором попросила выработать единые подходы и ясную позицию в делах, связанных с, так называемой, «бабушкиной схемой».

«Очень хотелось бы, чтобы судебные решения были одинаковыми для всех», — подчеркнула она.

Ранее адвокат Светлана Свириденко заявила, что её клиентка, покупательница московской квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье, продолжит добиваться возврата утраченного имущества и средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».