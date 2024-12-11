Депутат Огуль предложил ввести в школах РФ уроки «Мое здоровье»
Уроки «Мое здоровье» следует ввести в российских школах, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Об этом он заявил на заседании комитета, передает РИА Новости.
«Суть этого предложения заключается в том, чтобы первоклассникам, к примеру, объясняли самые элементарные вещи, касающиеся их здоровья», — отметил парламентарий.
Огуль указал, что на таких уроках школьникам можно рассказывать о гигиене, режиме дня, питании, вредных продуктах, «что такое физическая нагрузка, как справиться с нервными стрессами». По мнению депутата, более старших ребят необходимо обучать навыкам оказания доврачебной помощи. Огуль отметил, что сейчас этот вопрос «упустили», и старшеклассники «даже не знают, как оказать первую медицинскую помощь».
Ранее основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков предложил ввести в школах России уроки по инвестированию.
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