Депутат Новиков: Трамп завысил число жертв во время ВОВ в два раза

Президент США Дональд Трамп заявил, что потери Советского Союза во Второй мировой войне составили до 60 миллионов человек, что в два раза превышает официальные данные. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред Госдумы по международным делам, кандидат исторических наук Дмитрий Новиков.

Новиков отметил, что по большинству методик подсчета потерь СССР во время войны, включая военные и гражданские жертвы, эта цифра не превышает 27 миллионов человек. Он добавил, что Трамп, скорее всего, не обладает достаточной осведомленностью и поэтому озвучивает такие данные.

Трамп отметил вклад России в победу во Второй мировой

Депутат также указал на другие ошибки Трампа, среди которых недавнее заявление о включении Испании в число стран БРИКС. По мнению Новикова, это отражает системную проблему современного мира — снижение уровня образования и культуры.

Трамп сделал свои заявления 22 января в соцсети Truth Social, обратившись к российскому президенту Владимиру Путину, подчеркнув, что Россия помогла США победить в войне, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЖертвыВеликая Отечественная ВойнаДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры