Депутат Новиков: Трамп завысил число жертв во время ВОВ в два раза

Президент США Дональд Трамп заявил, что потери Советского Союза во Второй мировой войне составили до 60 миллионов человек, что в два раза превышает официальные данные. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред Госдумы по международным делам, кандидат исторических наук Дмитрий Новиков.

Новиков отметил, что по большинству методик подсчета потерь СССР во время войны, включая военные и гражданские жертвы, эта цифра не превышает 27 миллионов человек. Он добавил, что Трамп, скорее всего, не обладает достаточной осведомленностью и поэтому озвучивает такие данные.