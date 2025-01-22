Трамп отметил вклад России в победу во Второй мировой

При этом по официальным данным России, в ходе Великой Отечественной войны страна лишилась около 27 миллионов граждан, включая как военнослужащих, так и мирное население.

Эти потери стали одной из самых трагических страниц истории и свидетельствуют о решающем вкладе СССР в победу, передает «Радиоточка НСН».

