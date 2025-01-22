Трамп отметил вклад России в победу во Второй мировой

Президент США Дональд Трамп подчеркнул роль России в разгроме нацистской Германии, обратив внимание на масштабы потерь СССР в годы Второй мировой войны.

В своем аккаунте в соцсети Truth Social он заявил, что Россия помогла одержать победу, потеряв при этом почти 60 миллионов человек.

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При этом по официальным данным России, в ходе Великой Отечественной войны страна лишилась около 27 миллионов граждан, включая как военнослужащих, так и мирное население.

Эти потери стали одной из самых трагических страниц истории и свидетельствуют о решающем вкладе СССР в победу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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