Трамп отметил вклад России в победу во Второй мировой
Президент США Дональд Трамп подчеркнул роль России в разгроме нацистской Германии, обратив внимание на масштабы потерь СССР в годы Второй мировой войны.
В своем аккаунте в соцсети Truth Social он заявил, что Россия помогла одержать победу, потеряв при этом почти 60 миллионов человек.
При этом по официальным данным России, в ходе Великой Отечественной войны страна лишилась около 27 миллионов граждан, включая как военнослужащих, так и мирное население.
Эти потери стали одной из самых трагических страниц истории и свидетельствуют о решающем вкладе СССР в победу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД России советует обновлять приложения для защиты от угроз
- Конгресс США примет законопроект о мерах против мигрантов для подписания Трампу
- Власти Сирии продолжают переговоры о российских базах в Хмеймиме и Тартусе
- В Киеве арестован генерал ВСУ по делу о провале обороны в Харьковской области
- Бутылка с неизвестной жидкостью взорвалась в руках у подростка в Саратове
- Возле школы в Подмосковье прогремел взрыв
- СМИ: Худруком театра «Ленком» станет Владимир Панков
- Ведущий «Первого канала» Шейнин рассказал, чему его научила работа с Познером
- Число погибших при пожаре в отеле Турции выросло до 79 человек
- Трамп отметил вклад России в победу во Второй мировой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru