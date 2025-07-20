Пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 7,6%
В России с 1 октября пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 7,6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.
По его словам, в таком же объеме индексируются пенсии всех военных пенсионеров, сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи.
Первоначально планировалось, что суммы будут повышены на 4,5%, однако на фоне инфляционных ожиданий в 2025 году был принят и подписан новый закон, в котором закреплено повышение военных пенсий до 7,6%.
Ранее в Госдуме напомнили о повышении пенсий с 1 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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