Депутат Нилов предложил запустить в России поезда-клиники

Как отметил Нилов, в соцсетях обсуждают действующий в Мексике медпоезд — останавливающийся на труднодоступных станциях состав, в вагонах которого размещены врачи различных специальностей.

«Там бесплатно оказывают помощь всем желающим - понятно, что в отдаленных деревнях часто не хватает тех или иных специалистов. Идею предложили реализовать в России. Это хорошая практика!» — указал депутат.

Нилов подчеркнул, что 9 января направит письмо в Минздрав и предложит изучить эту идею с целью реализации в России.

Ранее Ярослав Нилов разработал законопроект, который предоставит водителям больше времени на обжалование штрафов, напоминает RT.

