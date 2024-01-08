Депутат Нилов предложил запустить в России поезда-клиники

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложит Минздраву рассмотреть возможность реализации проекта медицинского поезда, курсирующего по стране. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.

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Как отметил Нилов, в соцсетях обсуждают действующий в Мексике медпоезд — останавливающийся на труднодоступных станциях состав, в вагонах которого размещены врачи различных специальностей.

«Там бесплатно оказывают помощь всем желающим - понятно, что в отдаленных деревнях часто не хватает тех или иных специалистов. Идею предложили реализовать в России. Это хорошая практика!» — указал депутат.

Нилов подчеркнул, что 9 января направит письмо в Минздрав и предложит изучить эту идею с целью реализации в России.

Ранее Ярослав Нилов разработал законопроект, который предоставит водителям больше времени на обжалование штрафов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренков
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