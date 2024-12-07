Депутат Нилов: Пенсионеры начнут получать проиндексированные пенсии в декабре

Российские пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты уже в декабре. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

Ранее парламентарий анонсировал индексацию пенсий работающим и неработающим пенсионерам на 7,3%.

Нилов указал, что по законодательству повышенные пенсии должны выплачиваться с 1 января 2025 года. Однако в России продолжительные январские праздники, а граждане получают пенсию по-разному: в начале, в середине или в конце месяца.

«Те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить пенсию уже в конце декабря в проиндексированном виде», — заявил Нилов.

Индексация коснется работающих и неработающих пенсионеров, необходимые средства заложены в бюджете страны.

Между тем член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что все пенсии в России будут проиндексированы на 14,75% с 1 апреля 2025 года.

