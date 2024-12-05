Депутат Бессараб напомнила об индексации пенсий на 14,75% в 2025 году

Все пенсии в России в 2025 году будут проиндексированы на 14,75%. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В беседе с «Лентой.ру» парламентарий отметила, что повышение пенсий ожидает всех их получателей с 1 апреля следующего года.

«Кроме того, те их получатели социальных пенсий, чьи доходы не дотягивают до величины прожиточного минимума в соответствующем субъекте проживания, могут не беспокоиться, поскольку социальная доплата к пенсии в обязательном порядке позволит достигнуть этого минимума», — указала Бессараб, добавив, что «всем без исключения» будет обеспечен прожиточный минимум пенсионера.

При этом депутат подчеркнула, что в случае, если прожиточный минимум в регионе превышает федеральное значение, региональный бюджет будет осуществлять доплату. Если же прожиточный минимум в субъекте меньше федерального, доплата будет осуществляться из бюджета РФ.

Ранее председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что с 1 января страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,3%, пишет 360.ru.

