Депутат Нилов: Отмена бакалавриата поможет вернуться к советской системе

«Было принято решение постепенно отойти от Болонской системы образования. Видимо, в рамках реализации этого решения и отойдут от понятия "бакалавр"» — заявил он в беседе с NEWS.ru

По словам Нилова, также необходимо отказаться от ЕГЭ, как института контроля. При этом наибольшее внимание стоит уделять не наименованию конкретной ступени образования, а знаниям, которые получают российские студенты.

Ранее сообщалось, что с 2025 года в России не будет понятия «бакалавр». Процедура поступления в вузы не изменится, а учебные программы университетов будут скорректированы, передает «Радиоточка НСН».

