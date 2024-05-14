Депутат Нилов: Отмена бакалавриата поможет вернуться к советской системе
Отмена бакалавриата позволит вернуться к советской системе образования, пояснил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Было принято решение постепенно отойти от Болонской системы образования. Видимо, в рамках реализации этого решения и отойдут от понятия "бакалавр"» — заявил он в беседе с NEWS.ru
По словам Нилова, также необходимо отказаться от ЕГЭ, как института контроля. При этом наибольшее внимание стоит уделять не наименованию конкретной ступени образования, а знаниям, которые получают российские студенты.
Ранее сообщалось, что с 2025 года в России не будет понятия «бакалавр». Процедура поступления в вузы не изменится, а учебные программы университетов будут скорректированы, передает «Радиоточка НСН».
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