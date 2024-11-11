Депутат Нилов назвал причину сокращения штата чиновников на 10%

Сокращение штата чиновников в России позволит снизить расходы бюджета. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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По его словам, главное, чтобы в ходе реализации инициативы не стали распределять функции и полномочия между оставшимися сотрудниками, и затем не начали нанимать новых из-за того, что не успевают.

«Должно быть замещение через использование определенных ресурсов дополнительных», — пояснил парламентарий.

Нилов добавил, что при оптимизации госаппарата важно использовать новые системы искусственного интеллекта.

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство России начнет новую волну оптимизации госслужбы, будет сокращено около 10% штатных мест для госслужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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