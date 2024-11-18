Депутат Нилов назвал несвоевременной идею повысить штрафы для автомобилистов

«Не надо забывать, что у нас МРОТ 22 тысячи рублей, а штрафы посмотрите какие. У нас в Москве и Петербурге за нарушение правил стоянки — три тысячи рублей», - сказал он в беседе с NEWS.ru.

По словам депутата, система видеофиксации сегодня работает безобразно. При этом было бы неправильно пополнять региональные бюджеты за счет кошельков автомобилистов.

Как сообщили «Ведомости», с 1 января 2025 года размер штрафов за нарушение правил дорожного движения могут повысить. К примеру, штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление ТС может вырасти с 30 до 45 тысяч рублей.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что около половины автомобилистов снизят скорость и будут ехать осторожнее, если в моменте узнают о нарушении правил дорожного движения.

