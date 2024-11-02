Депутат Немкин рекомендовал россиянам отключить важные аккаунты от сервисов Google

Подключенные к государственным либо банковским ресурсам аккаунты россиян следует отключить от сервисов корпорации Google и перевести на отечественные аналоги, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Немкин. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Как отметил парламентарий, продолжение использования продуктов иностранных вендоров «в любом формате» сегодня влечет за собой «серьезные риски».

«Как мы помним, Google уже ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно», — указал Немкин.

Ранее портал госуслуг призвал пользователей сменить почтовый ящик @gmail.com, привязанный к аккаунту, на любой другой.

