Депутат Немкин рекомендовал россиянам отключить важные аккаунты от сервисов Google
Подключенные к государственным либо банковским ресурсам аккаунты россиян следует отключить от сервисов корпорации Google и перевести на отечественные аналоги, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Немкин. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Как отметил парламентарий, продолжение использования продуктов иностранных вендоров «в любом формате» сегодня влечет за собой «серьезные риски».
«Как мы помним, Google уже ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно», — указал Немкин.
Ранее портал госуслуг призвал пользователей сменить почтовый ящик @gmail.com, привязанный к аккаунту, на любой другой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вице-мэра Владивостока Ляйфера посадили на 7,5 лет за взятку
- Теннисистка Корнеева вышла в полуфинал турнира WTA в Мексике
- В Пскове загорелся автосервис на площади 600 «квадратов»
- Глава Росгвардии посетил командный пункт группировки в Курской области
- Депутат Немкин рекомендовал россиянам отключить важные аккаунты от сервисов Google
- В Калужской области уничтожили два дрона ВСУ
- «Яндекс.Музыка» удалила по требованию властей 4941 единицу контента
- СМИ: Минпросвещения введет дистанционное обучение в автошколах
- Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских беспилотника
- Любимова спрогнозировала 5 млрд рублей киносборов в новогодние праздники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru