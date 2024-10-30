«Госуслуги» попросили россиян сменить почтовый ящик Google

Сервис «Госуслуг» начал отправлять пользователям письма с просьбой сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой.

В письме сообщили, что если пользователь использует для доступа к сервису почту @gmail.com, то на нее приходят важные сообщения и письма. Поэтому почтовый адрес нужно заменить, указав новый в настройках личного кабинета.

Просьбу объяснили недавним решением компании Google ограничить использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов.

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«Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — говорится в сообщении.

Также в качестве альтернативы пользователям предложили @xmail.ru от VK.

Ранее в Google заявили о намерении сохранить бесплатные сервисы в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: Наталья Чернохатова / ТАСС
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