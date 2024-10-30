«Госуслуги» попросили россиян сменить почтовый ящик Google

«Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — говорится в сообщении.

Также в качестве альтернативы пользователям предложили @xmail.ru от VK.

Ранее в Google заявили о намерении сохранить бесплатные сервисы в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







