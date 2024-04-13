Депутат Немкин назвал признаки взломанного смартфона

Быстрая разрядка и самовольное включение или выключение могут быть признаками взлома смартфона. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

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По словам эксперта, бывает сложно обнаружить, что доступ к гаджету получили мошенники.

«Обычно эти программы максимально незаметны. Тем не менее, на некоторые приметы все же стоит обращать внимание — например, если ваш смартфон стал нагреваться или зависать или внезапно перезагружается», — отметил Немкин.

Кроме того, признаками взлома могут быть быстрая разрядка при непродолжительном использовании, самостоятельный запуск приложений, включение и выключение Wi-Fi без участия пользователя, странный шум при вызове. Указанные признаки могут свидетельствовать о загрузке на смартфон стороннего программного обеспечения.

Как отметил Немкин, часто такое ПО появляется из-за непроверенных VPN-сервисов с вирусами, используемыми для добычи криптовалют.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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