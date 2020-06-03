Депутат Мосгордумы: Закон об онлайн-собраниях жильцов поможет привлечь больше людей к обсуждениям
Закон об онлайн-собраниях жильцов поможет привлечь к обсуждениям больше людей. Такое мнение высказал глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов. По его словам, такие поправки в Жилищный кодекс готовились в течение последних двух лет.
«Теперь Жилищным кодексом предусмотрены общие собрания по принятию вопросов повестки дня в электронном формате. Это поспособствует большей вовлеченности людей, которые раньше не могли принять участия по объективным причинам», - сказал Козлов АГН «Москва».
Парламентарий отметил, что Москва уже имеет опыт проведения дистанционных собраний жильцов: проводить общие собрания собственников в режиме онлайн, а также опросы жителей позволяет такой инструмент, как «Электронный дом» на портале «Активный гражданин».
По мнению Козлова, такой сервис удобен не только в условиях режима самоизоляции, введенного из-за эпидемии коронавируса, но и в обычное время. «Электронный дом» позволяет с любого рабочего места, с любого гаджета высказаться по вопросам, и этот голос будет учтен.
Для пожилых граждан, которые не пользуются гаджетами, возможен комбинированный способ участия в собраниях. Администратор общего собрания оцифровывает классический бюллетень, и, таким образом, голос человека учитывается.
Президент РФ Владимир Путин в конце мая подписал закон, позволяющий проводить общие собрания жильцов через интернет.
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