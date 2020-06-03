Депутат Мосгордумы: Закон об онлайн-собраниях жильцов поможет привлечь больше людей к обсуждениям

Закон об онлайн-собраниях жильцов поможет привлечь к обсуждениям больше людей. Такое мнение высказал глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов. По его словам, такие поправки в Жилищный кодекс готовились в течение последних двух лет.

«Теперь Жилищным кодексом предусмотрены общие собрания по принятию вопросов повестки дня в электронном формате. Это поспособствует большей вовлеченности людей, которые раньше не могли принять участия по объективным причинам», - сказал Козлов АГН «Москва».