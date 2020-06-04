Депутат Мосгордумы: Создание вакцины от COVID-19 ускорит формирование коллективного иммунитета

Разработчики вакцины против COVID-19 считают важным, чтобы она была безопасной, хорошо переносилась и при этом являлась иммуногенной, когда организм вырабатывает на её введение достаточный защитный уровень антител. Об этом в интервью АГН «Москва» заявила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Вакцина нужна, чтобы ускорить формирование коллективного иммунитета к новому коронавирусу, объяснила она. Когда он сформируется, единичные случаи заражения уже будут не страшны. По словам Картавцевой, для разных болезней охват вакциной может быть разным — например, для кори это 95% населения. Роспотребнадзор считает, что для COVID-19 достаточно 60-70%-ного охвата, то инфекция пока мало изучена, и делать железные выводы пока преждевременно, добавила она.

Тот факт, что в России уже тестируют варианты вакцины на людях, даёт надежду, что здесь её получат раньше, чем в других странах, добавила Картавцева. Она напомнила, что вакцину на себе опробовали разработчики в НИЦЭМ имени Гамалеи, к клиническим испытаниям в июне привлекли добровольцев от Минобороны, а в течение ближайших двух недель испытания на добровольцах начнёт и новосибирский центр «Вектор».

