Депутат Мосгордумы рассказал о диалоге с избирателями в режиме онлайн-приема

Депутат Московской городской думы по избирательному округу №39 Валерий Головченко провел первый онлайн-прием граждан и ответил на актуальные вопросы жителей столицы. Участниками мероприятия стали более 250 человек, отмечает АГН Москва. Депутат подчеркнул, что на практике понял, что с помощью открытого диалога и такого рода встреч можно узнать о том, что беспокоит людей больше всего.

Так, Валерий Головченко подчеркнул, что избирателей больше всего интересовали вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, вывоза мусора, а также строительства новых объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, парламентарий отметил, что планирует повторить онлайн-прием населения через месяц. Он уточнил, что остался ряд вопросов, требующих детальной проработки.