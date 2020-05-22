Депутат Мосгордумы рассказал о диалоге с избирателями в режиме онлайн-приема
Депутат Московской городской думы по избирательному округу №39 Валерий Головченко провел первый онлайн-прием граждан и ответил на актуальные вопросы жителей столицы. Участниками мероприятия стали более 250 человек, отмечает АГН Москва. Депутат подчеркнул, что на практике понял, что с помощью открытого диалога и такого рода встреч можно узнать о том, что беспокоит людей больше всего.
Так, Валерий Головченко подчеркнул, что избирателей больше всего интересовали вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, вывоза мусора, а также строительства новых объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, парламентарий отметил, что планирует повторить онлайн-прием населения через месяц. Он уточнил, что остался ряд вопросов, требующих детальной проработки.
Напомним, действующие в Москве ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, повлияли на работу депутатов Московской городской думы. Об этом напомнил герой России, депутат Мосгордумы, космонавт-испытатель Олег Артемьев. При этом, он подчеркнул, что многие проблемы можно решить в дистанционном режиме. Парламентарий рассказал, что соцсети и телефон стали главными способами общения с избирателями в период эпидемии COVID-19.
Кроме того, депутат положительно оценил введенные в столице меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также Олег Артемьев высказал мнение о том, что массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве позволит понять, сколько людей уже перенесли заболевание и у скольких из них выработался иммунитет к COVID-19
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru