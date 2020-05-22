Депутат МГД: Большинство москвичей соблюдают масочный и перчаточный режимы
Большинство жителей столицы соблюдают масочный и перчаточный режимы. Об этом заявила депутат Московской городской думы Мария Киселева. В беседе с АНГ Москва она также отметила, что количество пассажиров столичной подземки без перчаток снизилось до 7%. При этом, маски в метро используют 99% москвичей. Киселева заявила, что эти цифры свидетельствуют о том, что большая часть жителей мегаполиса отнеслись к введению масочного и перчаточного режимов очень ответственно.
Вместе с тем, депутат Мосгордумы призвала жителей столицы соблюдать все необходимые меры предосторожности, подчеркнув, что снимать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19 в столице пока рано.
Каршеринг и «Мои документы» начинают работу. Собянин снимает некоторые антивирусные ограничения в Москве
Ранее Мария Киселева рассказала, что вся работа депутатов Московской городской думы в условиях ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, проходит в онлайн-режиме. Депутат Мосгордумы, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, журналист подчеркнула, что все приемы переведены в онлайн-формат – соцсети, почту, телефонные звонки и мессенджеры. Кроме того, по словам Киселевой, иногда она проводит и конференции Zoom, если какой-то вопрос необходимо обсудить с несколькими жителями столицы. Парламентарий подчеркнула, что её работа не останавливается – она просто перешла в другой режим, в котором живет большая часть России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
326 тыс.+8 894 / сут.
Умерли
3 249+150 / сут.
Выздоровели
99 825+7 144 / сут.
- Без температуры и в масках: Названы условия для авиапассажиров при коронавирусе
- Попова: Ряд регионов готов к третьему этапу снятия ограничений из-за COVID-19
- ВДНХ представит онлайн-программу ко Дню славянской письменности и культуры
- Больше половины частных компаний РФ назвали свое положение «катастрофой»
- «Это безумие»: Чередование карантинов в России сочли невозможным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru