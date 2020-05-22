Депутат МГД: Большинство москвичей соблюдают масочный и перчаточный режимы

Большинство жителей столицы соблюдают масочный и перчаточный режимы. Об этом заявила депутат Московской городской думы Мария Киселева. В беседе с АНГ Москва она также отметила, что количество пассажиров столичной подземки без перчаток снизилось до 7%. При этом, маски в метро используют 99% москвичей. Киселева заявила, что эти цифры свидетельствуют о том, что большая часть жителей мегаполиса отнеслись к введению масочного и перчаточного режимов очень ответственно.

Вместе с тем, депутат Мосгордумы призвала жителей столицы соблюдать все необходимые меры предосторожности, подчеркнув, что снимать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19 в столице пока рано.

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Ранее Мария Киселева рассказала, что вся работа депутатов Московской городской думы в условиях ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, проходит в онлайн-режиме. Депутат Мосгордумы, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, журналист подчеркнула, что все приемы переведены в онлайн-формат – соцсети, почту, телефонные звонки и мессенджеры. Кроме того, по словам Киселевой, иногда она проводит и конференции Zoom, если какой-то вопрос необходимо обсудить с несколькими жителями столицы. Парламентарий подчеркнула, что её работа не останавливается – она просто перешла в другой режим, в котором живет большая часть России.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КоронавирусМетрополитенМоскваЗащитная маскаМосгордума
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