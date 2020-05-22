Депутат МГД: Большинство москвичей соблюдают масочный и перчаточный режимы

Большинство жителей столицы соблюдают масочный и перчаточный режимы. Об этом заявила депутат Московской городской думы Мария Киселева. В беседе с АНГ Москва она также отметила, что количество пассажиров столичной подземки без перчаток снизилось до 7%. При этом, маски в метро используют 99% москвичей. Киселева заявила, что эти цифры свидетельствуют о том, что большая часть жителей мегаполиса отнеслись к введению масочного и перчаточного режимов очень ответственно.

Вместе с тем, депутат Мосгордумы призвала жителей столицы соблюдать все необходимые меры предосторожности, подчеркнув, что снимать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19 в столице пока рано.